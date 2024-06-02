Крупный лесной пожар в Ростовской области локализован

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возгорание на территории лесничества в Тарасовском районе Ростовской области, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Как отмечается в сообщении, пожар локализован в 12:30 по московскому времени на площади 123,5 га.

Ранее сообщалось, что в субботу в 10:00 на 169 гектарах был ликвидирован другой природный пожар, горела также лесная подстилка в Тарасовском районе. Позже появились данные о новом очаге возгорания лесной подстилки в этом же районе.

Изначально была информация о возгорании на площади 15 гектаров, к концу дня площадь выросла до 37 гектаров, а утром в воскресенье выросла уже до 117 гектаров.

К тушению, по последним данным, привлечено почти 300 человек, 76 единиц техники и авиация.