Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Крупный лесной пожар в Ростовской области локализован

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возгорание на территории лесничества в Тарасовском районе Ростовской области, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

В РоссииЛесной пожар в Ростовской области вырос до 122 гаЧитать подробнее

Как отмечается в сообщении, пожар локализован в 12:30 по московскому времени на площади 123,5 га.

Ранее сообщалось, что в субботу в 10:00 на 169 гектарах был ликвидирован другой природный пожар, горела также лесная подстилка в Тарасовском районе. Позже появились данные о новом очаге возгорания лесной подстилки в этом же районе.

Изначально была информация о возгорании на площади 15 гектаров, к концу дня площадь выросла до 37 гектаров, а утром в воскресенье выросла уже до 117 гектаров.

К тушению, по последним данным, привлечено почти 300 человек, 76 единиц техники и авиация.

Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Республике Коми произошел пожар на НПЗ

Военная операция на Украине

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Уманское в ДНР

Замглавы райадминистрации в Белгородской области погиб при детонации боеприпаса

Что произошло за день: суббота, 1 июня

Скончался депутат, исследователь Арктики Артур Чилингаров

Скончался депутат, исследователь Арктики Артур Чилингаров
Нападение на Crocus City Hall

Дело об оказании небезопасных услуг после теракта в Crocus связано с организацией охраны

Нападение на Crocus City Hall

По делу о теракте в Crocus City Hall арестованы 18 человек

По делу о теракте в Crocus City Hall арестованы 18 человек

Грузовой корабль "Прогресс МС-27" пристыковался к МКС

Две украинские ракеты "Точка-У" и три дрона перехвачены над Белгородской областью

Режим ЧС ввели в пострадавших от стихии районах Карачаево-Черкесии

Режим ЧС ввели в пострадавших от стихии районах Карачаево-Черкесии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });