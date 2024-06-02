Еще два дрона ВСУ уничтожены над Белгородской областью

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Еще два украинских БПЛА уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью в воскресенье.

Как сообщает Минобороны РФ, дроны были сбиты около 16:00 по московскому времени.

Ранее министерство заявило, что ПВО уничтожила шесть украинских беспилотников самолетного типа над Белгородчиной. Один дрон ВСУ российские военные сбили в воскресенье рано утром, еще один - ночью. По данным ведомства, около 9:40 над областью сбили украинский реактивный снаряд.