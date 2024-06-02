Над Белгородской областью сбили восьмой за воскресенье дрон ВСУ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Восьмой за день украинский беспилотник сбит дежурными средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью.

Как сообщили в Минобороны РФ, дрон уничтожен около 14:30 по московскому времени.

Ранее министерство заявило, что ПВО уничтожила пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородчиной. Один украинский дрон российские военные сбили над Белгородской областью в воскресенье рано утром, еще один - ночью. По данным ведомства, около 9:40 над областью сбили украинский реактивный снаряд.