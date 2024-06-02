Противокорабельная ракета "Нептун" и три дрона сбиты над Белгородской областью

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" и три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

По данным ведомства, атака была пресечена в период с 16:05 до 16:20 по московскому времени.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщало об уничтожении десяти украинских дронов и реактивного снаряда ВСУ над Белгородской областью.