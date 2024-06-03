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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Аэропорт Казани возобновил прием и отправку авиарейсов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Росавиация сняла введенный ранее в понедельник временный запрет на прием и отправку авиарейсов международным аэропортом Казани, сообщила пресс-служба ведомства.

"В 13:00 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли семь воздушных судов", - говорится в официальной публикации.

Ранее сообщалось, что в 11:29 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов аэропорт Казани по распоряжению Росавиации временно перестал принимать и отправлять воздушные суда.

По данным пресс-службы аэропорта, направлявшиеся в столицу Татарстана авиарейсы были перенаправлены в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву ("Внуково").

Казань Росавиация
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