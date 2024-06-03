Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Toyota отзывает в РФ 3,9 тыс. авто для донастройки работы механизма трансмиссии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ООО "Тойота Мотор" отзывает в РФ 3 864 автомобиля японской Toyota из-за возможных проблем в работе механизма трансмиссии, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, реализованные с конца сентября 2021 года по настоящее время.

Причина отзыва связана с особенностями работы трансмиссии, которые могут проявиться из-за конструкционных особенностей автомобиля.

Как уточняет Росстандарт, из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты могут не сразу отсоединиться от пластин, позволив части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса. Если такое состояние возникнет, когда автомобиль находится на ровной поверхности, и, если водитель не задействует рабочий или стояночный тормоз, машина может немного сдвинуться вперед, что повысит риск аварии.

Представители ООО "Тойота Мотор" письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв. Владельцы могут самостоятельно определить, отзывается ли их машина, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

На отзываемых автомобилях будут проведены работы по перепрограммированию электронного блока управления автоматической трансмиссии. Работы в рамках отзывной кампании будут осуществляться бесплатно для владельцев, добавляет агентство.

Toyota Росстандарт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

НДПИ на алмазы предложено увеличить с 8% до 8,4% с 2025 года

НДПИ на алмазы предложено увеличить с 8% до 8,4% с 2025 года

ТМК отменила SPO из-за неблагоприятных рыночных условий

Правительство летом обсудит возможные изменения топливного демпфера

В Думу внесли пять законопроектов о налоговой реформе

В Думу внесли пять законопроектов о налоговой реформе

Блогер Блиновская подала в суд заявление о собственном банкротстве

Блогер Блиновская подала в суд заявление о собственном банкротстве

Росавиация ограничила работу аэропорта Казани

Росавиация ограничила работу аэропорта Казани

Режим ЧС федерального уровня введен в Забайкалье и Бурятии из-за лесных пожаров

Режим ЧС федерального уровня введен в Забайкалье и Бурятии из-за лесных пожаров

Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии немецкого бизнесмена Ральфа Новака

"Инвестиционная палата" сформировала 100 лотов из заявок инвесторов на обмен активами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });