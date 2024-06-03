Toyota отзывает в РФ 3,9 тыс. авто для донастройки работы механизма трансмиссии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ООО "Тойота Мотор" отзывает в РФ 3 864 автомобиля японской Toyota из-за возможных проблем в работе механизма трансмиссии, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, реализованные с конца сентября 2021 года по настоящее время.

Причина отзыва связана с особенностями работы трансмиссии, которые могут проявиться из-за конструкционных особенностей автомобиля.

Как уточняет Росстандарт, из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты могут не сразу отсоединиться от пластин, позволив части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса. Если такое состояние возникнет, когда автомобиль находится на ровной поверхности, и, если водитель не задействует рабочий или стояночный тормоз, машина может немного сдвинуться вперед, что повысит риск аварии.

Представители ООО "Тойота Мотор" письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв. Владельцы могут самостоятельно определить, отзывается ли их машина, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

На отзываемых автомобилях будут проведены работы по перепрограммированию электронного блока управления автоматической трансмиссии. Работы в рамках отзывной кампании будут осуществляться бесплатно для владельцев, добавляет агентство.