Toyota отзывает в РФ 22,7 тыс. седанов Avensis из-за проблем с подушками безопасности

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российское подразделение японского автоконцерна Toyota - ООО "Тойота мотор" - в рамках третьей с начала года отзывной программы в РФ отзывает 22,712 тыс. седанов Avensis из-за возможных "возрастных" проблем с механизмом срабатывания водительских подушек безопасности, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под кампанию подпали автомобили, проданные с апреля 2003 г. по май 2007 г.

Как отмечает Росстандарт, на некоторых Toyota Avensis в механизме водительской подушки безопасности с течением времени могла уменьшиться плотность вещества пиропатрона.

"При такой ситуации возможна деградация вещества пиропатрона. Срабатывание подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и в худшем случае - проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля. Это, в свою очередь, может повлечь серьезные травмы водителя и пассажиров автомобиля", - поясняет ведомство.

На подпавших под отзыв автомобилях бесплатно заменят газогенератор водительской подушки безопасности.

Представители ООО "Тойота мотор" письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под программу. Владельцы могут самостоятельно определить, отзывается ли их машина, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

Данная отзывная кампания у российского представительства Toyota уже третья с начала года. В конце января сообщалось об отзыве 47,007 тыс. автомобилей Toyota и Lexus из-за возможных проблем с работой программного обеспечения модуля передачи данных. По этой причине были отозваны модели Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC Prado, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350, реализованные с конца ноября 2020 г. по настоящее время.

Под отзыв также подпали автомобили Lexus моделей GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350, RC-F, реализованные с марта 2012 г. по октябрь 2019 г. Как сообщалось, в них может возникнуть проблема с вентиляционной трубкой топливного бака - устройством контроля улавливания паров топлива, которое расположено внутри бака и крепится к нему с помощью фланца.

Продажи группы Toyota в 2022 г., в течение которого компания ушла с российского рынка, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рухнули на 81,7%, до 21,502 тыс. автомобилей. Доля на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей сократилась с 7% до 3,1%. В частности, реализация машин бренда Toyota упала на 79,9%, до 19,645 тыс. шт.; Lexus - на 90,4%, до 1,857 тыс. единиц.

Toyota в сентябре сообщила о прекращении производства на заводе в Петербурге, запущенном в 2007 году, где выпускались модели Rav-4 и Camry. Компания пообещала сохранить в России послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети. Концерн в своей отчетности оценивал расходы, связанные с прекращением производства в России, в 97 млрд иен (более $650 млн по текущему курсу).

Петербургский завод японского автоконцерна продолжает простаивать, он не передавался другому инвестору. Минпромторг в декабре сообщал, что предприятие проходит консервацию.