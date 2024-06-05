В вузах РФ может появиться возможность получить дополнительную специализацию в ходе обучения

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ планирует предоставить возможность приобрести дополнительную квалификацию в новой системе высшего образования, а также дать возможность сразу пойти работать по изученному модулю, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Надо дать возможность студентам формировать индивидуальные траектории обучения и получения ими дополнительной квалификации в ходе обучения. Например, студент, изучив модуль или курс по химическому анализу, мог бы сразу получить соответствующую квалификацию, признаваемую работодателем, и начать работать по профилю своего образования, например, по профилю малотоннажной химии, получая реальный практический опыт", - сказал Фальков на пленарном заседании Совета Федерации в среду.

Он пояснил, что сейчас это возможно после получения диплома о высшем образовании.

"Уважаемые сенаторы, здесь назрели изменения, мы понимаем, что надо сделать и в этом вопросе нам необходима ваша поддержка", - подчеркнул министр.

Фальков также отметил, что нужно дать возможность вузам гибко настраивать свои программы и вводить на старших курсах различные специализации. "Например, есть совместные программы Балтийского федерального университета им. Канта и "Росатома", где студенты после второго курса двигаются по трем разным траекториям - химик специалист по качеству, инженер-химик или химик-исследователь. От этого зависит и срок обучения на образовательных программах - от 4 до 6 лет", - сказал министр.

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования". В соответствии с указом в 2023/24, 2024/25 и 2025/26 учебных годах будет реализован пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования. Пилотный проект предусматривает два уровня высшего образования - базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где срок обучения будет варьироваться от года до трех, а также установление одного уровня профессионального образования - аспирантура.

На уровне специализированного образования будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры и программы ассистентуры-стажировки.

Пилотный проект реализуется в Балтийском федеральном университете им. Канта, Московском авиационном институте, Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС", Московском педагогическом госуниверситете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.