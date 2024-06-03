РФ ввела санкции против ряда британских политиков, журналистов и экспертов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия расширила санкционный список британских подданных, включив в него ряд политиков, экспертов и журналистов, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Провокационная антироссийская риторика британских официальных лиц и практические шаги Лондона по дальнейшему военному освоению Украины свидетельствуют о неослабевающем настрое руководства Великобритании на продолжение жесткого системного противостояния с нашей страной", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади сообщили, что "в ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании".

В заявлении также подчеркивается, что "Москва призывает Лондон отказаться от военной поддержки Украины".

Точное количество внесенных в российский "стоп-лист" британцев на сайте МИД РФ не уточняется.