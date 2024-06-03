Главы МИД РФ и Гвинеи обсудили вопросы ВТС и экономическое взаимодействие

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с руководством Гвинеи экономическое и военно-техническое сотрудничество.

На совместной с министром иностранных дел Гвинеи Морисанда Куйяте пресс-конференции Лавров отметил, что обсудил с главой МИД и президентом страны экономическое сотрудничество, работу российских компаний в Гвинее, а также взаимодействие в области медицины.

"Не забыли и про военно-техническое сотрудничество, укрепление обороноспособности Гвинеи, в особенности с учётом нарастающей террористической угрозы", - добавил глава МИД РФ.

По его словам, в ходе встреч также обсуждалось взаимодействие на международных площадках, в частности ООН.

В свою очередь глава МИД Гвинеи заявил, что, как заверил в ходе встречи с Лавровым президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя, его страна "остаётся дружественной России".

Куйяте подчеркнул, что Гвинея после смены власти в стране остается приверженной взятым на себя в двусторонних отношениях с Россией обязательствам, "адаптирует продолжения соглашений" с РФ, чтобы они соответствовали новым реалиям.

Глава МИД республики также сообщил, что Думбуя "передал теплый привет президенту России Владимиру Путину".