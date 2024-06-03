Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Главы МИД РФ и Гвинеи обсудили вопросы ВТС и экономическое взаимодействие

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с руководством Гвинеи экономическое и военно-техническое сотрудничество.

На совместной с министром иностранных дел Гвинеи Морисанда Куйяте пресс-конференции Лавров отметил, что обсудил с главой МИД и президентом страны экономическое сотрудничество, работу российских компаний в Гвинее, а также взаимодействие в области медицины.

"Не забыли и про военно-техническое сотрудничество, укрепление обороноспособности Гвинеи, в особенности с учётом нарастающей террористической угрозы", - добавил глава МИД РФ.

В миреОрганизатор военного переворота в Гвинее стал и.о. президента страныЧитать подробнее

По его словам, в ходе встреч также обсуждалось взаимодействие на международных площадках, в частности ООН.

В свою очередь глава МИД Гвинеи заявил, что, как заверил в ходе встречи с Лавровым президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя, его страна "остаётся дружественной России".

Куйяте подчеркнул, что Гвинея после смены власти в стране остается приверженной взятым на себя в двусторонних отношениях с Россией обязательствам, "адаптирует продолжения соглашений" с РФ, чтобы они соответствовали новым реалиям.

Глава МИД республики также сообщил, что Думбуя "передал теплый привет президенту России Владимиру Путину".

МИД РФ Гвинея Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ ввела санкции против ряда британских политиков, журналистов и экспертов

В системе высшего образования РФ обновят квалификационные требования к должностям

В системе высшего образования РФ обновят квалификационные требования к должностям

Бизнес-омбудсмен Титов возглавил федеральный политсовет "Новых людей"

Бизнес-омбудсмен Титов возглавил федеральный политсовет "Новых людей"

НДПИ на алмазы предложено увеличить с 8% до 8,4% с 2025 года

НДПИ на алмазы предложено увеличить с 8% до 8,4% с 2025 года

ТМК отменила SPO из-за неблагоприятных рыночных условий

Правительство летом обсудит возможные изменения топливного демпфера

В Думу внесли пять законопроектов о налоговой реформе

В Думу внесли пять законопроектов о налоговой реформе

Блогер Блиновская подала в суд заявление о собственном банкротстве

Блогер Блиновская подала в суд заявление о собственном банкротстве

Росавиация ограничила работу аэропорта Казани

Росавиация ограничила работу аэропорта Казани

Режим ЧС федерального уровня введен в Забайкалье и Бурятии из-за лесных пожаров

Режим ЧС федерального уровня введен в Забайкалье и Бурятии из-за лесных пожаров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });