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Россия потребовала освобождения президента Гвинеи

Россия потребовала освобождения президента Гвинеи
Альфа Конде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Россия требует освобождения президента Гвинеи Альфы Конде и обеспечения его неприкосновенности, заявили в понедельник в МИД РФ.

"В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения Конде, обеспечения его неприкосновенности. Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Настоятельно призываем все гвинейские политические силы воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие и вести дело к мирному урегулированию сложившейся ситуации путем переговоров", - подчеркнули в МИД РФ.

Там отметили, что местоположение Конде в настоящее время неизвестно.

"По информации посольства России в Конакри, пострадавших среди находящихся в Гвинее россиян не имеется, принимаются все необходимые меры по обеспечению их безопасности. Рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Гвинейскую Республику вплоть до полной нормализации обстановки", - говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве РФ сообщили, что запланированный на эту неделю визит главы МИД Гвинеи Ибрахима Халила Кабы в Россию отменен в связи со внутренней ситуацией в стране.

Визит гвинейского министра ожидался 6-8 сентября, планировались его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщалось, гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране, арестовав президента страны Альфу Конде. Позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.

МИД РФ Гвинея Альфа Конде

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