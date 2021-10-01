Организатор военного переворота в Гвинее стал и.о. президента страны

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Лидер пришедших к власти в Гвинее военных Мамади Думбуя принес в пятницу присягу на посту исполняющего обязанности президента страны, сообщают гвинейские СМИ.

Во время церемонии Думбуя заверил, что останется у власти лишь на время переходного периода и в дальнейшем на выборах не собирается бороться за пост лидера страны.

Ранее этой осенью полковник Думбуя вместе с поддерживающими его бойцами военного спецназа отстранил от власти президента Гвинеи Альфу Конде. С тех пор Конде остается под стражей; из страны его не выпускают.

Ранее сообщалось, что руководители стран Западной Африки встретились с захватившим власти в Гвинее Думбуей и призвали его провести выборы в стране в ближайшие шесть месяцев.