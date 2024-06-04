Минэнерго сохранило прогноз по добыче угля в России в 2024 году

Ведомство допустило сокращение экспорта

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Прогноз по добыче угля в России на 2024 год сохраняется на уровне около 440 млн тонн, сообщил журналистам замминистра энергетики Сергей Мочальников.

"По добыче, я думаю, мы плюс-минус удержимся. По экспорту, скорее всего, чуть-чуть упадем, но за счет внутреннего рынка сохраним добычу", - сказал он.

Мочальников уточнил, что в I полугодии падение поставок на экспорт составит 6-8 млн тонн.

Он напомнил, что, по первоначальному прогнозу, Россия планировала отправить на экспорт 220 млн тонн угля. По оценкам замминистра, в I полугодии Россия поставила на экспорт "порядка 100 млн тонн", однако точных данных от таможенных органов пока нет.

Ранее Мочальников говорил, что Россия планирует в 2024 году сохранить экспорт угля на уровне 210-220 млн тонн, добычу - 440 млн тонн.