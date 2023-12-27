Предложение угля к экспорту из РФ на Восток в 2024 году превзойдет показатель 2023 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Предложенные объемы экспорта угля из России в восточном направлении на 2024 год будут выше или не менее достигнутых в 2023 году результатов, сообщил через пресс-службу Минэнерго замглавы этого ведомства Сергей Мочальников.

По его словам, в 2023 году вывоз угольной продукции на Восток реализован практически во всех регионах согласно гарантированным объемам.

Ранее Мочальников отмечал, что главная задача угольной отрасли страны - удержаться в параметрах 2021-2022 годов, а спрос на рынке существенно превышает возможности по экспорту.

Добыча угля в России по итогам 2023 года ожидается в объеме около 440 млн т, экспорт будет чуть ниже уровня 2022 года, напомнил замминистра прогнозы ведомства.

"В восточном направлении ожидаем перевозку в объеме 106 млн т. Этот рубеж пока перешагнуть не получается в силу активного развития Восточного полигона. Рассчитываем по итогам 2025 года увидеть цифру в 180 млн т, по итогам 2031 года - 210 млн т", - добавил он.

Добыча и экспорт угля из России в 2024 году могут сохраниться на уровне 2023 года, говорил в декабре министр энергетики Николай Шульгинов. Ранее сообщалось, что ведомство ожидает добычу угля по итогам 2023 года на уровне 440 млн т, экспорт - около 220 млн т.