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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Минтранс к осени ждет утверждения паспортов нацпроектов объемом 14 трлн рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минтранс к осени ожидает утверждения паспортов нацпроектов по транспорту, сообщил глава ведомства Роман Старовойт на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

"По нашим предварительным расчетам, финансирование национальных проектов в части транспорта составит порядка 14 трлн рублей", - добавил он.

"Мы сегодня должны в правительстве очертить контур национальных проектов и обозначить по каждому направлению согласованные с министерством финансов денежные средства, которые будут заложены в нацпроекты. Далее, следующий этап нашей совместной работы - мы должны сформировать паспорта национальных проектов, куда как раз попадут уже конкретные объекты, - рассказал Старовойт. - Паспорта национальных проектов должны быть до сентября, по указу президента, утверждены с тем, чтобы мы бюджет следующего года с вами формировали с учетом паспортов всех национальных проектов".

В мае президент Владимир Путин определил 11 нацпроектов для достижения национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Нацпроекты, относящиеся к транспорту, называются "Инфраструктура для жизни" и "Эффективная транспортная система".

Минтранс Роман Старовойт Владимир Путин
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