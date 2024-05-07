Определены 11 нацпроектов для достижения национальных целей развития РФ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин определил 11 нацпроектов для достижения национальных целей развития до 2030 года и перспективу до 2036 года.

В указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля во вторник, к таким проектам относятся "Продолжительная и активная жизнь", "Семья", "Молодежь и дети", "Кадры", "Инфраструктура для жизни", "Эффективная транспортная система".

Среди новых национальных проектов также - "Экологическое благополучие", "Эффективная и конкурентная экономика", "Туризм и гостеприимство", "Международная кооперация и экспорт", "Экономика данных и цифровая трансформация государства".