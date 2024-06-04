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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Высокая пожароопасность к концу недели снизится на европейской территории РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности к концу недели уйдут с европейской части страны и останутся только на юге России, сообщил во вторник "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Высокая и чрезвычайная пожарная опасность будет постепенно уходить с европейской территории. К концу недели 4-5 класс пожарной опасности сохранится только на юге - в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что на настоящий момент на европейской территории страны, в Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, "повсеместно 4 класс пожарной опасности", но из-за облачности и осадков он будет понижаться.

4 и 5 классы пожарной опасности сохраняются также в Забайкалье, Якутии, Хабаровском крае и Амурской области.

Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ
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