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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Высокая пожароопасность ожидается в Москве с 27 по 29 мая

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Росгидромет выпустил экстренное предупреждение о высокой пожароопасности в столице с понедельника по среду.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 27 по 29 мая в Москве ожидается высокая пожароопасность (4 класс). В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по Москве рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем", - сообщает в воскресенье пресс-служба столичного главка МЧС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам летнюю погоду с температурой до плюс 29 на следующей неделе.

Москва Росгидромет МЧС РФ
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