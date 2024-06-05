Партии Моди не удалось обеспечить большинства в парламенте Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствует своих сторонников у штаб-квартиры Индийской народной партии ("Бхаратия джаната парти") Фото: AP/TASS

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Национально-демократический альянс (НДА), основным участником которого является партия "Бхаратия джаната парти" (БДП) премьера Нарендры Моди, получает большинство в новом составе парламента Индии, сообщает во вторник The Times of India со ссылкой на избирком страны.

По его данным, представители альянса займут 292 места в 543-местном парламенте. Основные конкуренты альянса - оппозиционный блок ИНДИА получает 231 место.

В тоже время, как отмечает The Hindustan Times, самой БДП не удалось обеспечить себе большинства, как это прогнозировалось на основании экзитполлов, поэтому партии придется искать партнеров для формирования коалиции. Именно в силу этого пока лишь ожидается, что Моди в третий раз сможет занять пост главы правительства.

В то же время, если Моди в третий раз получит пост премьера, это станет вторым случаем в индийской истории - до него трижды этот пост занимал лишь первый премьер независимой Индии Джавахарлал Неру.