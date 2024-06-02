Путин 7 июня выступит с речью на пленарном заседании ПМЭФ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами правительства, а также примет участие в серии мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

Программа уточняет, что пленарное заседание ПМЭФ, на котором глава государства выступит с речью, запланировано на 7 июня.

Как говорится в программе, "речь на форуме неизбежно пойдет не только об экономике".

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.