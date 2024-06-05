Суд рассмотрит апелляцию на взыскание с рыбопромышленников 17 млрд рублей 14 августа

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пятый арбитражный апелляционный суд назначил на 14 августа рассмотрение апелляции на решение Арбитражного суда Приморского края по иску Генпрокуратуры к приморским рыбопромысловым компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 17,4 млрд рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Заявление 30 мая подал один из представителей ответчиков Александр Ковальский.

Он также просил приостановить исполнение обжалуемого акта, поскольку, "в случае удовлетворения апелляционной жалобы, возврат имущества, на которое обращено взыскание, заявителю жалобы будет затруднителен в связи с немедленным исполнением обжалуемого судебного акта, а также последующей реализацией указанного имущества на торгах третьем лицам".

Суд отказал в удовлетворении этого требования, так как заявитель не предоставил обеспечение возмещения другой стороне, а также не обосновал "невозможность или затруднительность поворота исполнения обжалуемого судебного акта".

Генпрокуратура подавала два иска к дальневосточным рыбопромышленникам на общую сумму 376 млрд рублей. Первый из них - на 358,7 млрд рублей - был удовлетворен 21 марта в полном объеме, Генпрокуратура просила взыскать эти средства и ряд компаний в пользу государства с рыбопромышленника Олега Кана и членов его семьи. Второй иск - на 17,4 млрд рублей - был подан к Дмитрию Дремлюге и компаниям, а также физлицам, связанным с ним. Второй иск был удовлетворен 2 мая.

Генпрокуратура настаивала на том, что рыбопромышленники вылавливали краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавали улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. В ходе судебных разбирательств сообщалось, что Кан имеет вид на жительство в Южной Корее, Дремлюга - гражданин Украины. Кроме того, ответчики сообщили о смерти Кана в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.

После вынесения решений большинство компаний, фигурирующих в исках, перешли в собственность РФ.

Ранее суд отклонил ряд апелляций по процессуальным вопросам, касающимся рассмотрения иска на 17,4 млрд рублей. В частности, 22 мая суд отказался удовлетворить апелляцию на возврат заявителю - ООО "Рыбный остров" встречного иска "о применении последствия недействительности сделок, в случае признания их ничтожными".