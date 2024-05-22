Апелляция поддержала Генпрокуратуру по иску к рыбопромышленникам на 17,4 млрд рублей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Пятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу ответчиков по делу о взыскании с ряда приморских рыбопромысловых компаний и связанных с ними лиц 17,4 млрд рублей, сообщил корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Решение Арбитражного суда Приморского края оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Арбитражном суде Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение одного месяца", - сказала судья.

Арбитражный суд Приморского края 2 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал недействительными договоры на вылов водных биоресурсов, заключенные между Росрыболовством и Дмитрием Дремлюгой, Аленой Дремлюгой, Юрием Далишневым, Александром Ковальским, Константином Земляновым, Анастасией Филоненко, Татьяной Жуковой, Владимиром Макаровым, Ириной Жуковой, Николаем Андрейченко, ООО "Реал девелопмент", ООО "Мерлион", ООО "Краб Марин", ООО "Апелла", ООО "Владорион", ООО "Рыбный остров", ООО "Прибрежный лов", АО "Краб ДМП", ЗАО "Пасифик Марин" (все юрлица - Владивосток). Суд взыскал с этих ответчиков 17,432 млрд рублей.

Кроме того, Генпрокуратура просила взыскать в пользу государства четыре компании: "Реал девелопмент", "Мерлион", "Рыбный остров" и "Апелла". По данным ЕГРЮЛ, все эти компании уже перешли в собственность Российской Федерации в лице Росимущества.

Это был второй из исков, поданных Генпрокуратурой в Арбитражный суд Приморья к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 376 млрд рублей. Более крупный из исков - на 358,7 млрд рублей - был подан к рыбопромышленнику Олегу Кану, членам его семьи и благотворительному фонду "Родные острова", учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам Кана. По мнению истца, эта группа лиц вылавливала краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавала улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. Кан имеет вид на жительство в Южной Корее.

Крупный иск был удовлетворен 21 марта в полном объеме, договоры признаны ничтожными, доли в компаниях взысканы в пользу государства (12 апреля перешли в собственность государства). В ходе заседания ответчики сообщили о смерти Кана в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.

По данным суда, Дремлюга имеет гражданство Украины и живет не в России.