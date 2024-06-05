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Россия пошлет в Буркина-Фасо дополнительных военных инструкторов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия намерена развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Буркина-Фасо, планирует осуществить дополнительные поставки продукции военного назначения и увеличить численность своих военных инструкторов в этой стране, заявил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

"Безусловно, мы развиваем военное и военно-техническое сотрудничество. Поставляем и будем дополнительно поставлять продукцию военного назначения, которая необходима для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо и возможности подавления остатков террористических группировок", - сообщил Лавров.

Позднее министр сообщил журналистам, что за день до него в Буркина-Фасо с очередным визитом побывал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

"Он здесь регулярно рассматривает со своими коллегами из Буркина-Фасо практические задачи", - добавил Лавров.

"Здесь работают российские инструкторы, их количество будет увеличиваться", - заявил глава МИД.

По его словам, параллельно российская сторона проводит обучение представителей вооруженных сил и правоохранительных органов Буркина-Фасо в России.

"Этот вид нашего партнерства весьма и весьма конкретен и сильно продвинут. У меня нет никаких сомнений, что благодаря этому сотрудничеству остающиеся на территории Буркина-Фасо очаги терроризма будут уничтожены", - заявил Лавров.

Кроме того, Лавров сообщил, что заверил Траоре в том, что российская сторона продолжит содействовать Буркина-Фасо в полном соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты лидерами двух стран на саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в июле прошлого года.

"Это касается и новых инвестиций в горнодобывающую отрасль, и сотрудничества в сфере торговли. Номенклатуру товарооборота мы решили расширять, обогащать ее", - заявил глава МИД.

По словам министра, "это касается и сферы сельского хозяйства, производства удобрений, фармацевтики".

"Мы продолжим оказывать содействие Буркина-Фасо в решении гуманитарных задач поставками продуктов питания, российских удобрений. И здесь функционирует лаборатория, которая помогает выявлять и преодолевать инфекционные заболевания", - заявил Лавров.

Буркина-Фасо МИД Сергей Лавров Юнус-Бек Евкуров Ибрагим Траоре Минобороны
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