Шойгу обсудил с коллегой из Буркина-Фасо сотрудничество в сфере обороны
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибали двустороннее военное сотрудничество, сообщило российское военное ведомство во вторник.
"В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества. Руководители военных ведомств договорились об укреплении и наращивании российско-буркинийских связей в области обороны", - сказано в сообщении.
Ранее во вторник Шойгу провел в Москве переговоры с главнокомандующим Армией Республики Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо.
Шойгу поблагодарил коллегу из Буркина-Фасо "за оперативное прибытие в Россию для формирования межведомственной делегации и готовность к работе по наращиванию нашего взаимодействия в оборонной сфере и в экономике".
Министр обороны РФ отметил, что "российско-буркинийские отношения основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга, и в последние годы они приобрели позитивную динамику".
Глава российского военного ведомства также напомнил, что на "полях" второго саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге участвовал во встрече руководителей России и Буркина-Фасо.
"Я участвовал во встрече руководителей наших стран в Санкт-Петербурге, имел возможность познакомиться с вашим руководителем. Считаю сегодняшнюю встречу очередным шагом в развитии наших дружеских отношений", - подчеркнул Шойгу.
В свою очередь Кулибали отметил, что в его стране ценят партнёрство с РФ.
"Переговоры, которые мы сейчас проводим, являются настоящей практической фазой", - подчеркнул военачальник.