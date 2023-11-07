Шойгу обсудил с коллегой из Буркина-Фасо сотрудничество в сфере обороны

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибали двустороннее военное сотрудничество, сообщило российское военное ведомство во вторник.

"В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества. Руководители военных ведомств договорились об укреплении и наращивании российско-буркинийских связей в области обороны", - сказано в сообщении.

Ранее во вторник Шойгу провел в Москве переговоры с главнокомандующим Армией Республики Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо.

Шойгу поблагодарил коллегу из Буркина-Фасо "за оперативное прибытие в Россию для формирования межведомственной делегации и готовность к работе по наращиванию нашего взаимодействия в оборонной сфере и в экономике".

Министр обороны РФ отметил, что "российско-буркинийские отношения основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга, и в последние годы они приобрели позитивную динамику".

Глава российского военного ведомства также напомнил, что на "полях" второго саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге участвовал во встрече руководителей России и Буркина-Фасо.

"Я участвовал во встрече руководителей наших стран в Санкт-Петербурге, имел возможность познакомиться с вашим руководителем. Считаю сегодняшнюю встречу очередным шагом в развитии наших дружеских отношений", - подчеркнул Шойгу.

В свою очередь Кулибали отметил, что в его стране ценят партнёрство с РФ.

"Переговоры, которые мы сейчас проводим, являются настоящей практической фазой", - подчеркнул военачальник.