Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Шойгу обсудил с коллегой из Буркина-Фасо сотрудничество в сфере обороны

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибали двустороннее военное сотрудничество, сообщило российское военное ведомство во вторник.

"В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества. Руководители военных ведомств договорились об укреплении и наращивании российско-буркинийских связей в области обороны", - сказано в сообщении.

Ранее во вторник Шойгу провел в Москве переговоры с главнокомандующим Армией Республики Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо.

Шойгу поблагодарил коллегу из Буркина-Фасо "за оперативное прибытие в Россию для формирования межведомственной делегации и готовность к работе по наращиванию нашего взаимодействия в оборонной сфере и в экономике".

Министр обороны РФ отметил, что "российско-буркинийские отношения основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга, и в последние годы они приобрели позитивную динамику".

Глава российского военного ведомства также напомнил, что на "полях" второго саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге участвовал во встрече руководителей России и Буркина-Фасо.

"Я участвовал во встрече руководителей наших стран в Санкт-Петербурге, имел возможность познакомиться с вашим руководителем. Считаю сегодняшнюю встречу очередным шагом в развитии наших дружеских отношений", - подчеркнул Шойгу.

В свою очередь Кулибали отметил, что в его стране ценят партнёрство с РФ.

"Переговоры, которые мы сейчас проводим, являются настоящей практической фазой", - подчеркнул военачальник.

Буркина-Фасо Сергей Шойгу Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думу внесли поправки о возвращении топливного демфпера с октября

Дело о взятке возбуждено против замглавы МВД Дагестана

Дело о взятке возбуждено против замглавы МВД Дагестана

ЛДПР передаст мандат Власова депутату Госдумы прошлого созыва Кулиевой

ЛДПР передаст мандат Власова депутату Госдумы прошлого созыва Кулиевой

Демонстрацию в интернете преступления предложили считать отягчающим обстоятельством

Число турпоездок россиян за рубеж за девять месяцев 2023 года выросло на 50%

Число турпоездок россиян за рубеж за девять месяцев 2023 года выросло на 50%

Дифференциация тарифов на электричество коснется майнеров и коммерческих потребителей

Военная операция на Украине

Глава Севастополя сообщил о пострадавшем в результате падения обломков БПЛА

Обломки одного из сбитых над Севастополем беспилотников упали на частный дом

Губернатор Севастополя заявил о поражении 5 беспилотников ВСУ

В Улан-Удэ случился пожар в торговом центре

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });