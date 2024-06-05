РФ готова оказать содействие в расследовании гибели журналиста AFP Сольдена

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона окажет содействие в расследовании гибели на территории Украины видеожурналиста агентства AFP Армана Сольдена.

"Мы никогда не отказывались ни от каких расследований. Вы знаете, сколько у нас журналистов погибло в зоне боевых действий? Как минимум, 30 человек погибло наших журналистов. И никто не дает нам возможности расследовать то, что с ними произошло", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

"Несмотря на это, мы готовы организовать эту работу. Не знаю, как это можно сделать на практике, потому что, если человек погиб в зоне боевых действий... Но мы сделаем все, что от нас зависит", - добавил он.

Так Путин ответил на вопрос главного редактора европейской информации AFP Карима Тальби, готова ли Россия сотрудничать с Францией для расследования обстоятельств гибели журналиста. Тальби сообщил, что по оценке агентства, их коллега погиб на территории Украины "скорее всего, после авиаудара дроном". "Минюст Франции ведет расследование. Так как он был в районе Часова Яра, полагают, что дрон пришел из России", - сказал Тальби.

Президент РФ также заявил, что "если говорить о том, что происходит на Украине, там в тюрьме, в застенках киевского режима был замучен американский журналист". "Но в отличие от вас Соединенные Штаты даже не ставят вопрос о расследовании того, что же с ним случилось. Американский гражданин, журналист. Его захватили на границе, оттащили в тюрьму, и он там погиб, его замучили просто, в прямом смысле этого слова. Никто не озаботился тем, а что же с ним на самом деле произошло", - сказал Путин.

Сольден погиб на территории Украины 9 мая 2023 года, как утверждает Минобороны Украины, в результате обстрела российскими военными из установок "Град". 10 мая 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в обстоятельствах гибели французского журналиста нужно разбираться, а украинские власти недавно сообщали о запрете на въезд представителей прессы в районы, прилегающие к зоне соприкосновения.

"Я, к сожалению, не располагаю информацией, и здесь, конечно, важно для вас, наверное, обратиться в наше Министерство обороны. Предлагаю не верить на слово украинским представителям", - сказал тогда Песков.