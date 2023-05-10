В Кремле выразили сожаление в связи с гибелью французского журналиста на Украине

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В обстоятельствах гибели французского журналиста на Украине нужно разбираться, украинские власти недавно сообщали о запрете на въезд представителей прессы в районы, прилегающие к зоне боевого соприкосновения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хочу напомнить вам достаточно недавнее заявление украинских представителей и их решение запретить въезд каких-либо журналистов в районы, прилегающие к зоне соприкосновения. Это были решения украинских властей. Поэтому здесь, конечно, нужно разбираться в обстоятельствах гибели этого журналиста. Мы только можем выразить сожаление в этой связи", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления Минобороны Украины о том, что обстрел, в результате которого накануне погиб журналист AFP Арман Сольден, велся российскими военными из установок "Град".

"Я, к сожалению, не располагаю информацией, и здесь, конечно, важно для вас, наверное, обратиться в наше Министерство обороны. Предлагаю не верить на слово украинским представителям", - сказал Песков.