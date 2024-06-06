Работы на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области приостановлены из-за повторной атаки

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о повторной атаке БПЛА на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, работы приостановлены.

"Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Готовится применение пожарного поезда, сообщил Голубев.

По предварительным данным, огонь распространился на площади 50 кв. м. "К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники", - добавил Голубев.