Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 90 человек

Один человек погиб

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух трамваев в Кемерове пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей, один человек погиб, сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек, в том числе пять детей. 78 пострадавших доставлены в три больницы Кемерово", - сказал Кузнецов.

Проводятся необходимые обследования, исходя из состояния, врачи принимают решение о необходимости госпитализации и оперативного лечения, отметил он.

Нескольких пациентов оперируют, 11 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

"К сожалению, один человек погиб", - сообщил помощник министра.

Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России координируют оказание медицинской помощи. Будут организованы телемедицинские консультации с федеральными клиниками, добавил он.

В четверг утром в Кемерово трамвай не сумел затормозить на резком повороте, из него выпали двое пассажиров. После этого он врезался в другой трамвай, стоявший на остановке.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), прокуратура и полиция проводят проверки.