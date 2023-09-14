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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Япония продолжит строить отношения с Россией с учетом национальных интересов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Токио продолжит выстраивать отношения с Россией с учетом национальных интересов Японии, заявила на первой пресс-конференции после назначения новый министр иностранных дел страны Ёко Камикава.

"В том, что касается нашей дипломатии, в отношениях с Россией мы будем действовать исходя из наших национальных интересов", - сказала она.

"Одними из основных приоритетов в отношениях между Японией и Россией на будущее являются решение территориальной проблемы и подписание мирного договора, а также возобновление программ обмена, в частности визитов родственников на могилы японцев (находящиеся на южных Курильских островах - ИФ)", - подчеркнула Камикава.

Министр отметила, что "Япония и Россия - соседние страны, и в экономической деятельности, к примеру, в рыболовстве, обеспечении безопасности на море Япония и Россия должны действовать как соседи".

Камикава добавила, что Токио сохранит санкционный режим в отношении России.

Ёко Камикава возглавила МИД Японии в результате перестановок в правительстве, проведенных накануне премьер-министром Фумио Кисидой.

По окончании Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. В 1956 году СССР и Япония приняли московскую декларацию, которой закреплялось прекращение состояния войны и восстановление дипломатических отношений между двумя странами. Кроме того, в ней зафиксировано согласие СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Однако позже японская сторона отказалась от подписания мирного договора.

Жители южных Курильских островов и японцы получили возможность совершать безвизовые поездки с 1992 года. Японцы в рамках этих поездок в частности посещали могилы предков, находящиеся на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и островах Хабомаи. Такие обмены были приостановлены в 2020 году сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за ухудшения отношений между двумя странами.

Курильские острова Япония Еко Камикава МИД
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