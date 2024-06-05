Лавров уверен, что организаторы швейцарской конференции по Украине не хотят мира

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что организаторы предстоящей в Швейцарии международной конференции по Украине не стремятся к прекращению конфликта.

Выступая на пресс-конференции по итогам визита в Чад, министр отметил, что "принцип, по которому они зазывают туда различные страны мирового большинства, в том числе африканские, заключается в следующем, они буквально так и говорят: вы должны решить, за кого вы - вы с нами или вы с Россией".

"А те, кто будет с Россией, мы вас будем наказывать. Вот в чем смысл этой конференции", - добавил глава МИД РФ,

Он отметил, что страны Запада "поставляют дальнобойные системы и публично говорят - атакуйте любую цель на территории Российской Федерации, а параллельно созывают конференцию мира в Швейцарии, которая состоится через десять дней".

"И как это сочетается очень трудно понять. Либо ты за стратегическое поражение России, либо ты за мирные конференции", - сказал российский министр.

"Но если ты за мир, то, наверное, нужно, как сказал господин министр (иностранных дел Чада Абдраман Куламалла - ИФ), решать проблему с участием всех вовлеченных сторон, а не требовать собраться в Швейцарии для того, чтобы подтвердить или поддержать без каких-либо оговорок пресловутую "формулу Зеленского", которая являет собой ультиматум, требующий от России того самого стратегического поражения, чтобы мы это еще приняли как бы добровольно", - заявил Лавров.