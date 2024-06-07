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Силы ПВО за ночь перехватили 11 дронов ВСУ над Крымом и 8 - над Азовским морем

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение ночи сбили и перехватили 28 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены: 11 БПЛА над Крымским полуостровом; восемь БПЛА над акваторией Азовского моря; шесть БПЛА над территорией Краснодарского края; два БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Ростовской области", - сказали в Минобороны РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела поселка Прилесье Краснояружского района пострадала местная жительница.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Вячеслав Гладков Белгородская область Краснодарский край Ростовская область Крымский полуостров
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