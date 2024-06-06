В Курской области за день уничтожено 17 украинских дронов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны ВСУ в течение четверга.

"Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 17 украинских дронов", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Также в течение дня обстрелам подверглись: пункт пропуска "Суджа", сёла Горналь и Плёхово Суджанского района, пункт пропуска "Тёткино", посёлок Политотдельский, село Волфино и деревня Елизаветовка Глушковского района. Никто из жителей не пострадал, сообщил глава региона.

"Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи деревни Городище Рыльского района, села Гордеевка и деревни Успеновки Кореневского района, деревни Елизаветовки Глушковского района, сел Горналь и Плёхово Суджанского района. Обошлось без пострадавших", - сообщил Смирнов.

После сброса в Городище повреждена линия электропередачи, там и в селе Козино частично отключен свет. В селе Горналь после атаки украинского коптера повреждены хозяйственные постройки в монастыре, а также трактор, грузовой и легковой автомобили. В Плёхово после сброса взрывного устройства нарушено электроснабжение. Частично нет света в селе Гуево Суджанского района. По словам главы региона, ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка.