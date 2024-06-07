В Кремле сочли провокацией заявления Макрона об участии в конфликте на Украине

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Кремле назвали провокационными заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно фактического прямого участия в украинском конфликте.

"Мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя по их просьбе соответствующее интервью французского лидера.

Представитель Кремля отметил при этом: "Президент Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте".

Особую значимость, по словам Пескова, данные высказывания французского президента имеют, "учитывая, что Франция - член НАТО, член Евросоюза, большое европейское государство".

Касаясь того, ознакомился ли президент РФ Владимир Путин с высказываниями своего французского коллеги, пресс-секретарь главы государства подчеркнул: "Поскольку президент вчера закончил российско-зимбабвийские переговоры за полночь, то я не думаю, что у него потом было желание первым делом читать интервью Макрона. А сейчас, не знаю - возникло ли такое желание с утра".