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Макрон пообещал Украине французские истребители Mirage 2000-5

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна поставит Украине модернизированные истребители Mirage 2000-5, и программы подготовки пилотов для них будут реализованы "до конца года".

"Франция помогает Украине... Но мы не хотим эскалации. Очень конкретно: завтра во время моей встречи с Зеленским мы начнем новое сотрудничество, мы поставим Mirage 2000-5 и предложим подготовить пилотов", - сказал французский президент вечером в четверг в эфире телеканалов TF 1 и France 2.

Макрон пока не уточнил количество боевых самолетов, которые Париж поставит Киеву.

Помимо этого, президент Франции объявил о планах подготовки и экипировки 4,5 тыс. украинских солдат.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Франция Украина Эмманюэль Макрон
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