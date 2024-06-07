Лидер "Национального объединения" назвал опасной риторику Макрона по Украине

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Резкие высказывания президента Франции Эммануэля Макрона об украинском конфликте продиктованы его стремлением улучшить результаты на выборах в Европарламент, заявил в пятницу председатель крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.

"Я убежден, что Эммануэль Макрон затеял эту опасную игру с конфликтом между Россией и Украиной, чтобы помочь своей кампании на выборах в Европарламент", - сказал он в интервью телеканалу BFM TV.

При этом глава "Национального объединения" отметил, что такая риторика президента "несет в себе риск эскалации конфликта".

Барделла пояснил, что выступает за то, чтобы Франция помогала Украине. При этом он против передачи Киеву вооружений, позволяющих бить по территории РФ.

Он раскритиковал и идею Макрона об отправке французских военнослужащих на Украину, так как считает, что такие шаги способны в итоге спровоцировать конфликт Франции с Россией. "Эти рассуждения означают, что президент идет на риск. Я же к такому риску не готов", - сказал Барделла.

Барделла добавил, что перспективой вооруженного конфликта с ядерной державой обеспокоен не только он, но и миллионы граждан Франции.

На этой неделе в странах ЕС проходят выборы в Европарламент. Опросы показывают, что в ходе этого голосования Барделла и его партия имеют шансы набрать больше всех голосов во Франции, причем по популярности среди избирателей они намного опережают сторонников Макрона.