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Апелляция утвердила отказ отпустить из СИЗО экс-командующего 58-й армией Попова

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд отклонил жалобу защиты на отказ первой инстанции в изменении по ходатайству следствия меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

Об этом говорится в решении апелляционной инстанции, оглашенном в пятницу.

27 мая 235-й гарнизонный военный суд отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Попову с содержания под стражей на домашний арест.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что следствие ходатайствует об изменении Попову меры пресечения на домашний арест с учетом характеризующих фигуранта сведений, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования.

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Иван Попов Второй Западный окружной военный суд
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