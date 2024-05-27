Военный суд отказался отпустить из СИЗО экс-командующего 58-й армией Попова

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении ходатайства следователя (...) отказать", - огласил постановление судья Андрей Толкаченко.

Заседание по ходатайству прокурора прошло в закрытом от слушателей режиме ввиду необходимости сохранения безопасности участников процесса, в частности Попова, который, по словам прокурора, является действующими офицером, принимавшем решения в ходе специальной военной операции.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что следствие ходатайствует об изменении Попову меры пресечения на домашний арест с учетом характеризующих фигуранта сведений, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования.

Попову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Он был заключен под стражу с санкции суда 17 мая. В минувшую пятницу Второй Западный окружной военный суд признал арест офицера законным, отклонив апелляционную жалобу защиты.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения, стоимостью свыше 130 млн руб.