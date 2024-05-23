СК попросил перевести бывшего командующего 58-й армией под домашний арест

Попову вменяют причастность к хищению более 1700 тонн металлоизделий, закупленных для оборонительных сооружений в зоне СВО

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Главное военное следственное управление СКР попросило суд перевести под домашний арест бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 21 мая Попов был арестован по делу о мошенничестве.

Следствие попросило смягчить меру пресечения "с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования", объяснила Петренко.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость превышает 130 млн рублей, отметила представитель СК.

Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд сообщил об аресте генерал-майора Попова 22 мая и уточнил, что меру пресечения ему выбрали 17 мая. В суде также сказали, что Попову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК).