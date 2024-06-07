Путин считает, что на Украине произошла узурпация власти

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - На Украине, по-видимому, произошла узурпация власти, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти", - сказал Путин в рамках пленарного заседания Петербургского экономического форума.

По его словам, в настоящее время "судя по всему, предварительный беглый анализ законодательства Украины показывает, что исполнительные органы власти (Украины - ИФ) легитимность утратили (в связи с истечением срока полномочий президента Владимира Зеленского - ИФ)".

Вместе с тем, отметил президент РФ, "если есть желание вести переговоры (с Украиной - ИФ), то можно найти, с кем вести". Так, он указал на переход руководящих полномочий к спикеру Верховной Рады.

"Мы готовы к переговорам. Но только, повторяю, на тех условиях, о которых мы договаривались, еще начиная эти переговоры в Минске и потом в Стамбуле, а не на каких-то придумках. Но даже имея в виду взять за основу вот те договоренности в Стамбуле, все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", - заключил Путин.