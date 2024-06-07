Министр энергетики Цивилев выдвинут в совет директоров "Россетей"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Новый министр энергетики Сергей Цивилев номинирован в состав совета директоров ПАО "Россети", говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров по итогам 2023 года.

В совет также выдвинуты два бывших министра энергетики - ныне вице-премьер Александр Новак и Николай Шульгинов.

Помимо них в список кандидатов вошли предправления "Совета рынка" Максим Быстров, член набсовета "АЛРОСА" Сергей Иванов, замминистра финансов Ирина Окладникова, предправления "Системного оператора" Федор Опадчий, первый замгендиректора "Центра стратегических разработок" Михаил Расстригин, ректор МЭИ Николай Рогалев, гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин и еще двое глав федеральных ведомств - министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и руководитель ФАС Максим Шаскольский.

Годовое собрание "Россетей" по итогам 2023 года состоится 28 июня в заочной форме. Список лиц для участия в нем был сформирован по состоянию на 3 июня. Совет директоров компании ранее также рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 году была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля государства в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.