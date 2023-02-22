Совет директоров "Россетей" утвердил правительственных кандидатов в свой новый состав

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", теперь объединенная компания с сокращенным названием "Россети", которая управляет магистральными и распредсетями) утвердил кандидатов для избрания новый состав совета.

Список полностью совпал с тем, что предложило государство. Утвержденный перечень внеочередное собрание акционеров компании рассмотрит в марте.

В списке 11 человек.

Среди них уже входивший в совет прежнего электросетевого холдинга в 2018-2020 годах экс-замминистра экономического развития и первый вице-президент "Центра стратегических разработок" Михаил Расстригин, глава ФАС Максим Шаскольский (возглавляет службу с конца 2020 года, ранее не входил в совет), глава "АЛРОСА" Сергей Иванов, глава ассоциации "НП "Совет рынка" Максим Быстров, вице-премьер Александр Новак, замминистра финансов Ирина Окладникова, глава "Системного оператора" Федор Опадчий, ректор МЭИ Николай Рогалев, глава объединенной компании Андрей Рюмин, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр энергетики Николай Шульгинов.

Государство не стало предлагать к избранию ряд членов совета бывших "Россетей", выдвигавшихся им. Это первый замглавы "Россетей" Андрей Муров, замминистра энергетики Павел Сниккарс, экс-глава прежних "Россетей" Олег Бударгин, член правления "Интер РАО" Александра Панина.

В совете прежних "Россетей" было 15 директоров. В компании "Интерфаксу" напомнили, что объединенная компания образована на базе ПАО "ФСК ЕЭС", а устав этой структуры предусматривает количественный состав совета в размере 11 человек. В комментарии также отмечается, что компания получила предложения от государства, а "предложения миноритарных акционеров не поступили".

"Россети" проведут внеочередное собрание акционеров компании с вопросом о переизбрании совета в заочном формате 21 марта.

В январе была завершена реорганизация сетевого холдинга на базе бывшей "ФСК ЕЭС". К ФСК были присоединены ранее материнские для нее "Российские сети", а также "Томские магистральные сети", ДВЭУК-ЕНЭС и "Кубанские магистральные сети". После присоединения этих структур на баланс объединенной компании также были переведены акции и других компаний группы, ранее принадлежавших "Российским сетям", следовало из сообщений компании.

После присоединения "Российские сети", ранее являвшиеся материнской компанией для ФСК, перестали владеть в ней 80,13%. Теперь мажоритарным акционером объединенной компании является Росимущество, которому принадлежит 75% плюс одна акция.