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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:54

Глава ФАС Шаскольский выдвинут в совет директоров "Россетей" от правительства

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство определило 11 кандидатов в совет директоров ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", теперь объединенная компания с сокращенным названием "Россети"). Такое распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В список включен в прошлом уже входивший в совет прежнего электросетевого холдинга экс-замминистра экономического развития и глава "Центра стратегических разработок" Михаил Расстригин. Он входил в совет директоров прежнего ПАО "Россети" (холдинг "Российские сети") в 2018-2020 годах, будучи замминистра экономического развития. Позднее он перешел на работу в ЦСР, и в 2021 в списке кандидатов от государства его уже не оказалось.

Сейчас он предложен в качестве независимого директора. Помимо него государство выдвинуло в этом качестве уже входящих в совет главу "АЛРОСА" Сергея Иванова, а также главу ассоциации "НП "Совет рынка" Максима Быстрова.

Новым кандидатом в основном списке стал глава ФАС Максим Шаскольский (возглавляет службу с конца 2020 года, ранее не входил в совет). В остальном в него предложены уже входящие в совет (избранный прошлым летом состав совета бывших "Российских сетей" - ИФ) вице-премьер Александр Новак, замминистра финансов Ирина Окладникова, глава "Системного оператора" Федор Опадчий, ректор МЭИ Николай Рогалев, глава объединенной компании Андрей Рюмин, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр энергетики Николай Шульгинов.

Государство не стало предлагать к избранию ряд действующих членов совета, выдвигавшихся им: это первый замглавы "Россетей" Андрей Муров, замминистра энергетики Павел Сниккарс, экс-глава прежних "Россетей" Олег Бударгин, член правления "Интер РАО" Александра Панина.

Всего государство предложило 11 кандидатов. На ГОСА в 2022 году в совет были избраны 15 директоров.

"Россети" проведут внеочередное собрание акционеров компании с вопросом о переизбрании совета в заочном формате 21 марта.

В январе была завершена реорганизация сетевого холдинга на базе бывшей "ФСК ЕЭС". К ФСК были присоединены ранее материнские для нее "Российские сети", а также "Томские магистральные сети", ДВЭУК-ЕНЭС и "Кубанские магистральные сети". После присоединения этих структур на баланс объединенной компании также были переведены акции и других компаний группы, ранее принадлежавших "Российским сетям", следовало из сообщений компании.

После присоединения "Российские сети", ранее являвшиеся материнской компанией для ФСК, перестали владеть 80,13% в ФСК. Теперь мажоритарным акционером объединенной компании является Росимущество, которому принадлежит 75% плюс одна акция.

Россети Правительство Максим Шаскольский Михаил Расстригин Сергей Иванов Максим Быстров Александр Новак
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