Акционеры "Россетей" ввели в совет директоров главу ФАС Шаскольского

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", теперь объединенная компания с сокращенным названием "Россети", которая управляет магистральными и распредсетями) на внеочередном собрании утвердили обновленный состав совета директоров, в него вошел глава ФАС Максим Шаскольский.

Чиновник, возглавляющий службу с конца 2020 года, ранее в совете не состоял.

В новый состав избраны также входивший в совет прежнего электросетевого холдинга в 2018-2020 годах экс-замминистра экономического развития и первый вице-президент "Центра стратегических разработок" Михаил Расстригин, глава "АЛРОСА" Сергей Иванов, глава ассоциации "НП "Совет рынка" Максим Быстров, вице-премьер Александр Новак, замминистра финансов Ирина Окладникова, глава "Системного оператора" Федор Опадчий, ректор МЭИ Николай Рогалев, глава объединенной компании Андрей Рюмин, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр энергетики Николай Шульгинов.

Ранее утвержденный список кандидатов полностью совпал с предложенным государством.

В совете прежних "Россетей" было 15 директоров. В компании "Интерфаксу" напоминали, что объединенная компания образована на базе ПАО "ФСК ЕЭС", а устав этой структуры предусматривает количественный состав совета в 11 человек. В комментарии также отмечалось, что компания получила предложения от государства, а "предложения миноритарных акционеров не поступили".

Внеочередное собрание акционеров прошло в заочном формате 21 марта.

В январе была завершена реорганизация сетевого холдинга на базе бывшей "ФСК ЕЭС". К ФСК были присоединены ранее материнские для нее "Российские сети", а также "Томские магистральные сети", ДВЭУК-ЕНЭС и "Кубанские магистральные сети". После присоединения этих структур на баланс объединенной компании также были переведены акции и других компаний группы, ранее принадлежавших "Российским сетям", следовало из сообщений компании.

После присоединения "Российские сети", ранее являвшиеся материнской компанией для ФСК, перестали владеть в ней 80,13%. Теперь мажоритарным акционером объединенной компании является Росимущество, которому принадлежит 75% плюс одна акция.