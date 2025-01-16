Поиск

Москва не участвовала в достижении Израилем и ХАМАС соглашения о прекращении огня

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российская сторона не участвовала в достижении Израилем и ХАМАС соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что любое урегулирование ситуации, которая приводит к прекращению огня и добавляет безопасности, можно только приветствовать.

"Мы говорили, отвечали на вопросы, что любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и прекращению страданий народов в Газе, и которое добавляет безопасности Израилю, может только приветствоваться. Россия не принимала участия в этом процессе, но давайте мы с вами дождемся финализации, что называется, процесса", - сказал он журналистам.

Он подчеркнул, что пока считает преждевременным оценивать ситуацию.

Дмитрий Песков ХАМАС Газа Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Канадская НПО, сотрудничающая с Пентагоном, признана нежелательной в РФ

Миноритариям СМЗ, чьи акции истребуются в пользу РФ, предложили 9600 рублей за бумагу

На Ставрополье осуждены еще пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Бывшего топ-менеджера подшипникового завода арестовали за хищение 800 млн рублей

Разлив мазута в Керченском проливе

Губернатор просит повысить режим ЧС в Севастополе до федерального

Губернатор просит повысить режим ЧС в Севастополе до федерального
Разлив мазута в Керченском проливе

Роспотребнадзор не выявил отклонений от норм в рыбе и морепродуктах из Черного моря

"Газпром" ликвидирует представительства в Брюсселе и Токио

Разлив мазута в Керченском проливе

Роспотребнадзор усилит контроль в отношении рыбы и морепродуктов из Черного моря

Роспотребнадзор усилит контроль в отношении рыбы и морепродуктов из Черного моря

За год в открытый доступ утекли 710 млн записей с персональными данными россиян

За год в открытый доступ утекли 710 млн записей с персональными данными россиян

Что произошло за день: среда, 15 января

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5703 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова14 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе245 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });