Москва не участвовала в достижении Израилем и ХАМАС соглашения о прекращении огня

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российская сторона не участвовала в достижении Израилем и ХАМАС соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что любое урегулирование ситуации, которая приводит к прекращению огня и добавляет безопасности, можно только приветствовать.

"Мы говорили, отвечали на вопросы, что любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и прекращению страданий народов в Газе, и которое добавляет безопасности Израилю, может только приветствоваться. Россия не принимала участия в этом процессе, но давайте мы с вами дождемся финализации, что называется, процесса", - сказал он журналистам.

Он подчеркнул, что пока считает преждевременным оценивать ситуацию.