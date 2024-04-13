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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

МИД РФ заявил о решительном осуждении удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - По инициативе иранской стороны в субботу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом.

"Основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке. С российской стороны вновь подчеркнуто решительное осуждение осуществленного 1 апреля израильского авиаудара по иранскому консульскому представительству в Дамаске", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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На Смоленской площади заявили, что "любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства".

Во время разговора "подтвержден обоюдный настрой на сохранение высокого уровня координации по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня".

"Подчеркнута заинтересованность обеих сторон в последовательном наращивании политико-дипломатического сотрудничества, а также торгово-экономического взаимодействия, в том числе в транспортно-логистической сфере, включая транзитные перевозки", - отметил МИД РФ.

1 апреля Тегеран и Дамаск сообщили об израильском ракетном ударе по консульству Ирана в столице Сирии. В результате атаки погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции. В Иране пообещали ответить на это нападение, но не уточнили, когда и каким образом сделают это.

Иран Израиль Дамаск МИД РФ Сергей Лавров Хоссейн Амирабдоллахиан
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