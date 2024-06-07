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В Луганске число пострадавших в результате ракетного удара выросло до 53

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Луганске число пострадавших при обрушении пятиэтажного дома после ракетного удара выросло до 53 человек, сообщила пресс-служба правительства ЛНР со ссылкой на главу регионального Минздрава Наталию Пащенко.

Ранее она сообщала о 46 пострадавших. По ее данным сорок раненых госпитализированы. Пострадали четверо детей, двое из них лежат в стационарах.

Ранее сообщалось, что в завалах нашли тела четырех погибших.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Луганск Минздрав ЛНР Наталия Пащенко
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