В Луганске число пострадавших в результате ракетного удара выросло до 53

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Луганске число пострадавших при обрушении пятиэтажного дома после ракетного удара выросло до 53 человек, сообщила пресс-служба правительства ЛНР со ссылкой на главу регионального Минздрава Наталию Пащенко.

Ранее она сообщала о 46 пострадавших. По ее данным сорок раненых госпитализированы. Пострадали четверо детей, двое из них лежат в стационарах.

Ранее сообщалось, что в завалах нашли тела четырех погибших.