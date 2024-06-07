После обстрела Луганска госпитализированы 46 человек

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Луганске, по последним данным, число пострадавших в результате ракетного удара по пятиэтажному дому достигло 46, сообщила министр здравоохранение ЛНР Наталия Пащенко.

"По последней информации в результате ракетного удара по Луганску пострадали 50 человек, из них - четверо погибло. 46 человек, в том числе 4 ребенка, находятся в лечебных учреждениях города", - написала она в Telegram.

Ранее она сообщала о 43 пострадавших.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил "Интерфаксу", что семь человек находятся в тяжелом состоянии.

По его данным, проводятся обследования и хирургические операции, а также телемедицинские консультации с федеральными клиниками. В Луганск дополнительно направлены специалисты южного филиала Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.