Оперштаб начал работу в Дагестане после атак БПЛА на Северную Осетию

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Дагестане приняты меры безопасности в связи с попыткой атаки беспилотниками территории Северной Осетии-Алании, заявил в субботу глава республики Сергей Меликов.

Как написал он в своем телеграм-канале, "в том числе работает оперативный штаб".

Меликов также сообщил, что на территории Дагестана беспилотники не зарегистрированы, а появившаяся в соцсетях и некоторых СМИ информация об их появлении в дагестанском небе - фейк.

"Будьте бдительны, но не участвуйте в распространении фейков и не сейте панику", - обратился глава республики к дагестанцам, призвав доверять только официальным источникам.

Ранее после атак беспилотников в городе Моздоке Северной Осетии-Алании в дагестанском сегменте интернета появилась информация о якобы летавших в небе БПЛА.