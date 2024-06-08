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Целью атаки беспилотников в Северной Осетии был аэродром

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что силы ПВО сбили над регионом три беспилотника.

"В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром", - написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Позднее он написал, что "зафиксированы незначительные разрушения и возгорания", никто не пострадал. Принято решение отменить все массовые мероприятия в Моздокском районе.

Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили о нейтрализованном над территорией республики беспилотнике самолетного типа. Атака была пресечена около 08:40 по московскому времени.

Сергей Меняйло
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