Массовые мероприятия отменены в одном из районов Северной Осетии из-за атаки БПЛА

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава Северной Осетии Сергей Меняйло принял решение отменить в Моздокском районе республики все массовые мероприятия после атаки БПЛА.

"Поступает уточненная информация по поражению БПЛА над территорией республики: атака пресечена силами ПВО Минобороны России. Зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Никто не пострадал", - сообщил он в субботу в своем телеграм-канале.

По его словам, создан оперативный штаб. "Для безопасности граждан приняли решение отменить все массовые мероприятия в Моздокском районе", - добавил Меняйло.

Ранее в субботу глава Северной Осетии сообщил, что силы ПВО сбили над регионом три беспилотника. По его словам, их целью был военный аэродром.