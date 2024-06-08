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Массовые мероприятия отменены в одном из районов Северной Осетии из-за атаки БПЛА

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава Северной Осетии Сергей Меняйло принял решение отменить в Моздокском районе республики все массовые мероприятия после атаки БПЛА.

"Поступает уточненная информация по поражению БПЛА над территорией республики: атака пресечена силами ПВО Минобороны России. Зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Никто не пострадал", - сообщил он в субботу в своем телеграм-канале.

По его словам, создан оперативный штаб. "Для безопасности граждан приняли решение отменить все массовые мероприятия в Моздокском районе", - добавил Меняйло.

Ранее в субботу глава Северной Осетии сообщил, что силы ПВО сбили над регионом три беспилотника. По его словам, их целью был военный аэродром.

Северная Осетия Сергей Меняйло
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